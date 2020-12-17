شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: نتائج المقاولون فى الدورى ستؤثر عليه أمام النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، حزنه على فريق المقاولون العرب بعد خسارته أول مباراتين له فى بطولة الدوري أمام الزمالك ثم وادي دجلة.

وقال حمزة فى تصريحات لبرنامج ستاد المصري اليوم مع الكاتبه الصحفية ياسمين عبد العزيز: "المقاولون أمام تحدي كبير فى البطولة الأفريقية ويحتاج إلى اكتساب المزيد من الثقة من خلال الفوز فى المباريات المحلية لأنها تؤثر بشكل كبير فى المباريات الأفريقية".

وأضاف أن المقاولون فى مواجهة صعبة أمام النجم الساحلي وسيكون عليه عبء كبير بعد الخساراتين فى بطولة الدوري العام، مشددا على قوة الفريق التونسي هذا الموسم.