شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: البنك الأهلي سينهار حال إقالة «يوسف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن إدارة البنك الأهلي ستقع فى خطأ كبير حال اقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد يوسف خلال الفترة المقبلة.

وقال حمزة فى تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» مع الكاتبه الصحفية ياسمين عبد العزيز: «يجب على إدارة البنك الأهلي منح الجهاز الفني الفرصة فى الفترة المقبلة حتى نهاية الموسم، فى النهاية الفريق يقدم نتائج سيئة فلا يجب أن يزيد الخطأ باقالة الجهاز الفني».

وأضاف أنه يجب على الجهاز الفني محاولة منح اللاعبين المزيد من الثقة خلال الفترة المقبلة لتحقيق نتائج جيدة إلى جانب تحقيق الاستقرار الفني للفريق.