شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: أسوان حصد أصعب 6 نقاط فى الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن سامي الشيشيني نجح فى التعاقد مع لاعبين معروفين ولكن فى النهاية وضع بصمته فى الفريق خلال أول مباراتين.

وقال بلال فى تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» مع الكاتبه الصحفية ياسمين عبد العزيز، أن سامي الشيشيني حصد 6 نقاط من فريقين كبار للغاية فى بطولة الدوري وهما بمثابة 18 نقطة وليس ستة فقط وأسوان نجح فى الحصول على العلامة الكاملة حتى الآن.

وأضاف أن الشيشيني ملتزم للغاية ولديه شخصية كبيرة وتعاقد مع لاعبين ناشئين وهذا فى النهاية نجاح له، مشددًا على أنه يتوقع تحقيق أسوان مركز مميز هذا الموسم.