شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: الشيشيني سبب تفوق أسوان فى الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن فريق أسوان يقدم أداء مميز بقيادة سامي الشيشيني المدير الفني للفريق الجنوبي.
وقال حمزة فى تصريحات لـبرنامج «ستاد المصري اليوم» مع الكاتبه الصحفية ياسمين عبد العزيز، إن سامي الشيشيني ظهرت بصمته مع فريق أسوان فى أول مباراتين لهما مع الفريق سواء فى الأسبوع الأول بالفوز على إنبي إلى جانب الفوز على طلائع الجيش وهما فريقان كبار.
وأضاف أن أسوان نجح فى الحصول على 6 نقاط وتعاقد مع 25 لاعبًا جديدًا ونجح فى تحقيق الإنسجام بين اللاعبين فى وقت قصير للغاية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
123,153
-
تعافي
105,719
-
وفيات
6,990
كانت هذه تفاصيل خبر جمال حمزة: الشيشيني سبب تفوق أسوان فى الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.