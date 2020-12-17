شكرا لقرائتكم خبر عن داريس ميرتينز يغيب عن نابولي شهرا بسبب معركة ميلان في الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب النجم البلجيكي درايس ميرتينز، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، عن المباريات لفترة تترواح مابين 3 أسبايع أو شهرا كاملا نظرا لإصابته بالتواء من الدرجة الأولى في الكاحل الأيسر خلال لقاء ميلان.

وكان ميرتينز تعرض لإصابة بعد مرور 15 دقيقة من بداية نابولي وإنتر ميلان، أمس الأربعاء، في الجولة 12 من الدوري الإيطالي. يذكر أن نابولي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة.