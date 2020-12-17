شكرا لقرائتكم خبر عن دومينيك سوبوسلاي يدير ظهره لكبار أوروبا ويختار لايبزيج الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق لايبزيج الألماني من حسم صفقة المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب سالزبورج السابق، وضمه للفريق الألماني خلال هذه الفنرة لعقد يمتد لموسم 2025. يذكر أن اللاعب المجري صاحب الـ20 عاما، ساهم هذا الموسم مع سالزبورج في تسجيل 8 أهداف وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

وكان العديد من الأندية الكبرى في أوروبا تريد التعاقد مع صفقة لايبزيج الألماني الجديدة، ولكن اللاعب المجري فضل التواجد داخل صفوف البوندسليجا من خلال ناديه الجديد لايبزيج الألماني لمدة 4 مواسم.