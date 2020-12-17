لوثار ماتيوس: ليفاندوفسكي الأحق بجائزة الأفضل في العالم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال النجم الدولي الألماني سابقا لوثار ماتيوس الأربعاء إنه إذا لم يتم اختيار البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، لجائزة "الأفضل" من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2020، فلن يصدق مجددا المؤسسة الكروية الأكبر في العالم.
وقال ماتيوس في تعليقه عقب انتصار الفريق البافاري على فولفسبورج 2-1 في الدوري الألماني "البوندسليجا" بهدفي المهاجم البولندي "لا أحكم عليه فقط من الأهداف التي يسجلها، ولكن أيضا من الطريقة التي يعمل بها من أجل الفريق، وكيفية تطوره الكبير في السنوات الأخيرة. حاليا هو اللاعب الأكثر تكاملا في العالم".
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