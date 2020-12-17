شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصلي يزيح الاتفاق بالترجيح والان مع التفاصيل
ورغم أن الفيصلي أضاع ركلة جزاء من قبل محترفه البرازيلي جيليرمي في الدقيقة 27 من عمر المباراة، إلا أن ركلات الترجيح ابتسمت للفيصلي والذي سجل 9 ركلات ترجيح بنجاح جاءت عن طريق كل من: جوليو تفاريس، جليريمي، عبدالعزيز الشارد، محمد الصيعري، ايغور روسي، رافاييل سيلفا، إسماعيل عمر، حسين قاسم، والحارس أحمد الكسار، وأضاع هشام فايق ركلته الترجيحية، فيما أحرز الاتفاق 8 أهداف عن طريق كل من: فيليب كيش، سوزا، نعيم السليتي، حامد الغامدي، فهد غازي، وليد ازارو، كارول ميتس، صالح القميزي، وأضاع ركلتي ترجيح عن طريق محمد الكويكبي، وإبراهيم محنشي، ليتأهل الفيصلي لدور الثمانية من المسابقة فيما غادر الاتفاق بعد أن قدم الفريق أداء مشرفاً.
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