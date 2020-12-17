شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح يقصي حامل اللقب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أقصى فريق الفتح نظيره حامل اللقب فريق الهلال من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن انتصر عليه بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن لقاءات دور الستة عشر للمسابقة، ليتأهل الفتح وبجدارة واستحقاق لدور الثمانية.

وشهد اللقاء في شوطه الأول سيطرة متبادلة وسط تماسك دفاعي من قبل الفتح والاعتماد على الهجمات المرتدة فيما اعتمد الهلال على السيطرة على منتصف الملعب، وفي الشوط الثاني استغل الفتح كرة ثابتة لينفذها بإتقان مراد باتنا ويضعها في الزاوية البعيدة عن الحارس الهلالي عبدالله الجدعاني ليعلن الهدف الأول للفتح (د: 55)، بعد الهدف شن الهلال عدة هجمات خطيرة وسط تألق الحارس مايكل كوفال، ومن هجمة مرتدة قادها نجم اللقاء مراد باتنا توغل بالكرة لداخل منطقة الجزاء الهلالية ويمررها للمنفرد سفيان بن دبكة ليضعها في المرمى الهلالي كهدف ثان للفتح (د: 88)، وبعد خمس دقائق وقت بدل الضائع أعلن الحكم تركي الخضير عن نهاية اللقاء بفوز الفتح على الهلال بهدفين دون مقابل ليتأهل النموذجي لدور الثمانية ويغادر حامل اللقب الهلال المسابقة.