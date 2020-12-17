عودة الونش وأول ظهور للجوكر.. تغييرات في تشكيل الزمالك وبيراميدز

كتب: ضياء السقا

أعلن جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، في السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهما: حميد أحداد – أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد.

دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

جنش- محمد عبد الغني- محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر –– إمام عاشور – محمد أوناجم – شيكابالا- عمر السعيد.

على الجانب الأخر، أعلن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الزمالك،

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي - علي جبر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر.

خط الهجوم: جون أنطوي.

بدلاء بيراميدز:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد فاروق - أحمد الشيخ - إسلام عيسى - محمد فتحي - محمود وادي - دودو الجباس.

ويحتل الزمالك المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، بعدما فاز في مباراته الأولى بالمسابقة المحلية على المقاولون العرب، بهدفين دون رد.

فيا يحتل بيراميدز المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، بدون رصيد من النقاط بعدما هُزم في مباراته الأولى بالمسابقة المحلية من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.