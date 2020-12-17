شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجة الحرارة وراء استبعاد طاهر من قائمة مباراة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع مصدر داخل الأهلي سبب استبعاد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر من مباراة فريقه ضد غزل المحلة بالجولة الثانية للدوري بسبب ارتفاع درجة حرارة اللاعب، وصعوبة لحاقة بموقعة الغد.

قال المصدر أن سبب ارتفاع درجة الحرارة جاءت نتيجة تلقيه التطعيم الخاص بالسفر إلى النيجر، ضد الأمراض المنتشرة في البلاد ، استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا، في رحلة الدفاع عن اللقب المتوج به المارد الأحمر في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني.