شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك وبيراميدز.. تعليمات مشددة باستاد الدفاع الجوى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت هيئة استاد الدفاع الجوى الذي يستضيف مباراة الزمالك وبيراميدز بتوجيه تنبيهات وتعليمات مشددة عبر الإذاعة الداخلية بضرورة اتباع الاجراءات الإحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا، وشددت هيئة الاستاد علي ارتداء الكمامات واتباع اجراءات التباعد الاجتماعي ، لضمان سلامة الجميع .

وأعلن الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، التشكيل الرسمى الذى يخوض به مواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض خلالها لتحقيق فوزه الثانى على التوالى فى المسابقة بعدما فاز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، فيما يبحث بيراميدز تحقيق فوزه الأول فى الدورى بعد هزيته فى الجولة الأولى من الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل الزمالك الرسمى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وحميد أحداد وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما يجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كلاً من:"محمود جنش، محمد عبد الغنى، يوسف أوباما، روقة، إسلام جابر، إمام عاشور، شيكابالا، أوناجم، عمر السعيد"، هوا التشكيل الذى حصل عليه ”الخليج 365” منذ ساعات.