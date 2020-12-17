شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مواجهة الزمالك وبيراميدز قبل صدام الدفاع الجوى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية بالموسم رقم 62 للدوري بثلاثة مواجهات تبدأ الأولى في الثانية والنصف عصراً على ملعب الجيش ببرج العرب بين الجونة والمصري ويُديرها الحكم محمود بسيوني ،’ بعدها يستضيف الإسماعيلي فريق الإنتاج الحربي تحت إدارة الحكم الدولي محمود البنا، ثم يختتم هذا اليوم بقمة هذه الجولة بين بيراميدز والزمالك على ملعب الدفاع الجوي بصافرة الحكم الدولي محمد عادل.



ونستعرض أبرز أرقام طرفي هذا اللقاء وتاريخ المواجهات المشتركة بينهما على النحو التالي:



1- خسر بيراميدز في الجولة الأولى أمام ضيفه الاتحاد السكندري (1 – 2) وسجل قائده عبد الله السعيد هداف الموسم الماضي الهدف الوحيد رافعاً رصيده إلى 109 هدفاً عزز بها موقعه في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.



2- استهل الزمالك الموسم بفوز هام على المقاولون العرب (2 – 0) وسجل له خالد الحسيني بطريق الخطأ في الشوط الأول واضاف مصطفى محمد هداف الزمالك في الموسم الماضي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.



3- يعود لقائمة الزمالك في لقاء اليوم الثلاثي محمد اشرف "روقة" وإمام عاشور ويوسف "أوباما" بعد غيابهم عن لقاء الفريق أمام المقاولون في الجولة الافتتاحية.



4- 9 مباريات جمعت الفريقين في بطولة الدوري منذ صعود بيراميدز تحت مسمى الأسيوطي موسم 2014 – 2015.



5- الأرقام تبرز تفوق الزمالك الكبير بـ 7 انتصارات و15 هدفاً مقابل فوز وحيد و6 أهداف لبيراميدز فيما حضر التعادل بينهما مرة واحدة بنتيجة (3 – 3) في الدور الأول الموسم قبل الماضي.



6- المواجهة الأولى بين الطرفين شهدتها الجولة 13 موسم 2014 – 2015 وتفوق فيها الزمالك (3 – 1) وسجل له أحمد علي كامل وحازم إمام وأحمد عيد عبد الملك وأحرز النيجيري برنس نانا هدف الأسيوطي الوحيد.



7- في المواجهة الأخيرة بالجولة 24 الموسم الماضي فاز الزمالك أيضاً (2 – 0) بتوقيع مصطفى محمد والكونغولي كابونجو كاسونجو وشهد اللقاء إهدار ركلة جزاء لبيراميدز نفذها محمد فاروق.



8- يخوض بيراميدز ثاني لقاء رسمي تحت قيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا (45 سنة) الذي تولى المسئولية في 11 نوفمبر الماضي خلفاً للكرواتي أنتي شاتشيتش.



9- تعاقد بيراميدز مع عدد من النجوم بداية هذا الموسم أبرزهم الحارس شريف إكرامي والمدافع أحمد فتحي والجناح أحمد الشيخ من الأهلي والفلسطيني محمود وادي من المصري والدولي رمضان صبحي من هيدر سفيلد الإنجليزي في صفقة هي الأغلى في فترة الانتقالات الصيفية.



10- تعاقد الزمالك مع التونسي حمزة المثلوثي من النادي الصفاقسي التونسي كما استعاد ظهيره الدولي أحمد أبو الفتوح من سموحة ومحمد اشرف "روقة" من طلائع الجيش والمغربي حميد أحداد من الرجاء البيضاوي.