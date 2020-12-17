شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يختار 20 لاعبا لمعسكر مباراة الإتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة عن قائمة الفريق لمباراة الغد أمام الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الأسبوع الثانى والمقرر لها غد الجمعة فى الخامسة مساء على استاد الاسكندرية .واللاعبون هم الهانى سليمان وعمر صلاح فى حراسه المرمى ، وفى خط الدفاع رجب نبيل و محمود البدرى و محمد عبد المنعم و احمد جمال و محمد ابو الحمد و أطهر الطاهر ، وفى خط الوسط أحمد حمص و محمود حليمو و على غزال و محمد كناريا و شريف رضا و عبد الكبير الوادى و رفيق كابو و محمد نادى و على مستوى الهجوم ديريك نسينامبى و حسام حسن و محمد طلعت و محمد محسن ليلة.

وأعلن مسئولو نادى سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس الأربعاء، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، قبل مواجهة الاتحاد السكندرى غداً الجمعة فى الجولة الثانية من بطولة الدورى العام.

وشاهد أحمد سامى مدرب سموحة بعض مباريات الاتحاد السكندرى طوال الأيام الماضية من أجل وضع يده على نقاط القوة والضعف فى المنافس خصوصا فى ظل قوة المنافس والذى يضم لاعبين على مستوى عال للغاية.