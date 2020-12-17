شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف طفل "السور" يلتقط صورة تذكارية مع نجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للطفل يوسف خلال التقاطه صورة تذكارية مع نجوم الأهلى بدر بانون وأيمن أشرف وكهربا ومحمد مجدى أفشة ومحمد محمود وظهر يوسف مرتديا قميص القلعة الحمراء والسعادة تملأ وجهه.

كانت قصة الطفل يوسف بدأت عندما التقطت له أحد الصور وهو يقوم بمتابعة وتقليد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد أندية مدينة الشروق، وقام الاعلامي وائل الابراشي باستضافة الطفل وخاله لتحقيق حلمه خاصة أن وزارة الرياضة تابعت الموقف لدعم هذا الطفل رياضيا ضمن دور الدولة في الاهتمام بكل الطوائف الرياضية.

انتظم الطفل يوسف في تدريبات أكاديمية نادي المقاصة، بعد إعلان النادي الفيومي تبنيه وتحقيق حلمه في ممارسة كرة القدم بأحد الأندية، بعد إعلان المهندس أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية ضم الطفل يوسف - الذي انتشرت صورته وهو يقلد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد الأندية.

وأكد العميد سيد متولي المدير الرياضي لنادي المقاصة ومدير التعاقدات أن المهندس أحمد عبد الخالق تفاعل بشكل فوري مع صورة الطفل يوسف التي انتشرت علي السوشيال ميديا ، وقرر تقديم منحة شاملة له ورعايته رياضيا من خلال ضمه لأحد فرق البراعم التابعة للنادي بالقاهرة، مع توفير كافة المستلزمات والمهمات الرياضية التى يحتاجها، وذلك في إطار مشروع الألف محترف التي يتبناه نادي المقاصة، وسيتم تقديم 10 منح مجانية للمواهب من عائلات غير ميسورة ماديا وذلك ضمن الدوري المجتمعي للمقاصة.