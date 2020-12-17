شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطالب لاعبى الزمالك بـ"زيادة معدل الجرى" ويصافح مدرب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، من مساعده مدحت عبد الهادى، أن يقوم بمطالبة اللاعبين بزيادة معدل الجرى خلال عمليات الإحماء، قبل مواجهة بيراميدز، التى ستجمع الفريقان فى السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض خلالها لتحقيق فوزه الثانى على التوالى فى المسابقة بعدما فاز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، فيما يبحث بيراميدز تحقيق فوزه الأول فى الدورى بعد هزيته فى الجولة الأولى من الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف.

كما حرص باتشيكو على الحديث مع الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، المدير الفنى لبيراميدز، ومصافحته قبل المباراة، وذلك على هامش إجراء الفريقان لعمليات الإحماء قبل اللقاء المنتظر بينهما.

وجاء تشكيل بيراميدز للمباراة كالتالى:

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: أحمد فتحى، على جبر، أحمد سامى، طارق طه.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمود حمادة وأمامهما عمر جابر وعبد الله السعيد وإيريك تراورى.

خط الهجوم: جون أنطوى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد فاروق - أحمد الشيخ - إسلام عيسى - محمد فتحي - محمود وادي - دودو الجباس

وفضل جهاز بيراميدز الاعتماد على أحمد سامى فى قيادة خط الدفاع أمام الزمالك بجانب على جبر إلى جانب استمرار شريف إكرامى فى حراسة المرمى والدفع بأحمد فتحى فى مركز الظهير الأيمن مع تواجد طارق طه فى مركز الظهير الأيسر بدلا من محمد حمدى المصاب بكورونا بجانب الاعتماد على جون أنطوى فى قيادة خط الهجوم بدلا من محمود وادى.