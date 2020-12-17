شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خطاب فيفا لاتحاد الكرة بتشكيل لجنة ثلاثية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 علي الخطاب المرسل من الاتحاد الدولي لكرة القدم الي فيفا وجاء نصه كالتالي :" إلى السيد رئيس اللجنة المعينة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالإشارة إلى خطابنا يوم ٣٠ نوفمبر الماضي والذي أخطرناكم فيه بقرار مكتب كونجرس فيفا بمد فترة عمل اللجنة الخماسية حتى ٣١ يناير ٢٠٢١ مع تقليص عدد أعضاء اللجنة إلى ٣ أعضاء".

أضاف الخطاب :"مع كامل الاحترام، نود التعبير عن تقديرنا المستمر لك ولكل أعضاء اللجنة للعمل الكبير الذي تحقق منذ بدء تعيينكم في ظروف صعبة."

"وفي هذا الإطار ومن أجل منح الفرصة لحماس جديد من أجل إكمال باقي المهام المكلف بها اللجنة قررنا تعيين ٣ أعضاء جدد بدلا من اللجنة الخماسية الحالية وسيتم إبلاغ الاتحاد المصري بأسمائهم خلال وقت قصير".

نشكركم على اهتمامكم ونشكركم مجددا على ما حققتموه.

خطاب الفيفا