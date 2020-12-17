شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الإسماعيلي يتقدم على الإنتاج الحربي 2-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الإسماعيلى فى إنهاء الشوط الأول لصالحه بهدفين مقابل هدف أمام الإنتاج الحربي، في المباراة التي تجمع الفريقين على إستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز، أحرز هدفي الدراويش عماد حمدي وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 25 ، 41 علي الترتيب ، بينما أحرز محمد فييرا هدف الانتاج الحربي في الدقيقة 15 .

جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالى:

حارس المرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع: رضوان شريفى – دونجا – مروان الصحراوى – نادر رمضان.

خط الوسط الدفاع: عماد حمدى – عمر الوحش.

الخط الوسط الهجومى: أرى بابل – مدحت فقوسة – عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف .

وعلى مقاعد البدلاء.. محمد صبحى، محمد بيومى، البدرى، محمد هاشم، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، محمد عادل ، شكرى نجيب.

وجاء تشكيل الإنتاج الحربي على النحو التالي:

حارس المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: علي فتحي ومحمد الشبيني، ومحمد بازوكا وأحمد علي.

خط الوسط الدفاع:مامادو أنياس وغنام محمد، ومحمد الجمل وعلاء سلامة.

خط الهجوم: محمد فييرا وباسم مرسي..

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: معاذ الحناوي ومحمد عبدالمجيد، ومحمود رجب ومحمد عبدالفتاح، والسيد الشبراوي وإبراهيم عبدالخالق، وأحمد عفيفي ومحمد عصام، وعبدالرحمن أسامة.

ويدير المباراة الحكم محمود البنا، ويساعده كلًا من مصطفى عطية وعماد العقاد، ومعهم خالد منسي حكمًا رابعًا، ومحمود ناصف حكمًا للفيديو، وسعيد حمزة مساعد حكم فيديو.

ويذكر أن الإسماعيلي قد استهل الموسم بالتعادل السلبي أمام المصري في دربي القناة دون أهداف، أما الإنتاج الحربي فسقط في فخ الهزيمة بثنائية نظيفة أمام سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا لعالم الأضواء والشهرة.