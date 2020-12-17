ريكاردو: الإسماعيلي يتطور.. وسنعمل على تحسين أخطائنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدير الفني لنادي الإسماعيلي، ريكاردو، رضاه عن أداء فريقه أمام الإنتاج الحربي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس.

وأشار ريكاردو، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس، إلى أن الإسماعيلي تحسن عن المباراة الماضية وكذلك من الأداء الخططي.

وتابع مدرب الإسماعيلي:"نلاعب فريق محترم وأدائنا يتحسن عن المباراة الماضية وكذلك من ناحية التحضير من الخلف تحسنا، وسنعمل على تحسين أخطائنا في المباريات المقبلة والجمهور نعلم أنه حزين على النتيجة ولكن نتطور في كل مباراة".

وأتم ريكاردو تصريحاته بالإشارة إلى إنهم سينسون مباراتهم اليوم أمام الإنتاج الحربي ويفكرون في مباراتهم المقبلة أمام الجونة.

وسقط الإسماعيلي في فخ التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر مباراته أمام الإنتاج الحربي بثلاثية لكل فريق.