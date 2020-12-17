اتحاد الكرة ينفي تلقى مساعدات من فرجاني ساسي لمنتخب الشباب في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
نفى جمال محمد علي رئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب الموجودة في تونس حاليا، ما تردد عن تلقي البعثة أية مساعدات مالية من اللاعب فرجاني ساسي أو غيره.
وأكد جمال محمد علي في بيان رسمي من المركز الإعلامي لاتحاد الكرة، أن ما تردد عن تلقى مساعدات عار تماما من الصحة.
وأشار إلى أن احتياجات البعثة تم تسديدها كاملة من الاتحاد المصري لكرة القدم.
وكان جمال محمد علي، أكد في تصريحات تليفزيونية أن إدارة المنتخب المتواجد في مصر أعطى فرجاني ساسي لاعب الزمالك والمنتخب التونسي، الأموال التي يحتاجها المنتخب في تونس، من أجل تحويلها في أسرع وقت ممكن، مقدما الشكر له على الاستجابة لطلب اتحاد الكرة، بدلا من إرسالها عن طريق التحويل البنكي والتي ستحتاج لوقت أطول.
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