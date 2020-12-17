تشكيل بيراميدز أمام الزمالك.. فتحي أساسيا وإكرامي يحرس المرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي: أعلن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في الجولة الثانية من مسابقة الدوري. ويتواجد أحمد فتحي أساسيا في تشكيل بيراميدز لأول مرة، فيما يغيب رمضان صبحي بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الأولى. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: طارق طه - أحمد سامي - علي جبر - أحمد فتحي خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة وسط الهجوم: إيريك تراوري - عبد الله السعيد - عمر جابر خط الهجوم: جون أنطوي ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد فاروق - أحمد الشيخ - إسلام عيسى - محمد فتحي - محمود وادي - دودو الجباس وخسر بيراميدز المباراة الأولى أمام الاتحاد بهدفين لهدف.

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