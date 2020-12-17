بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والعين في كأس ملك السعودية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاهلي والعين في إحدى مباريات اليوم الخميس 17-12-2020 لحساب ثمن نهائي كأس ملك السعودية، خادم الحرمين الشريفين.

وتنقل مباراة “الاهلي والعين” على قناة السعودية الرياضية 4، بصوت المعلق “مشاري القرني”، وتقام على ستاد الملك عبد الله (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة، وتنطلق في تمام الساعة 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر، و17:20 بتوقيت جرينيتش.

يدير المباراة حكم الساعة السعودي محمد القرني، ويساعده عمر الجمل ومؤيد المسجن، بينما يتولى ممدوح ال شهدان مسؤولية الحكم الرابع، فيما يجلس كل من شكري الحنفوش ومفرح الحسن في غرفة تقنية الفيديو المساعد “الفار”.

وشهدت المواجهة الرسمية الوحيدة بين الفريقين، فوز اهلي جدة بنتيجة 4/3 على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية يوم 7 نوفمبر 2020، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وسجل نجم منتخب سوريا، عمر السومة، ثلاثة أهداف هاتريك، في تلك المباراة المثيرة، بينما سجل صامويل أوسو هدف فوز الاهلي في الدقيقة 65، مع الإشارة إلى أن المباراة انتهت في شوطها الأول بالتعادل الإيجابي 3/3.

وكان الاهلي قد تعادل مع العين 1/1 في استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الكروي الماضي، وسجل عبد الله حسون ترمين أولاً ثم عدل محمد فؤاد عبد الحميد النتيجة قبل النهاية ب15 دقيقة.

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الاهلي 0-0 العين

???? ملعب الجوهرة المشعة (جدة)

???? كأس ملك السعودية (دور ال16)

جارية

تشكيلة الاهلي: محمد المويس _ لوكاس ليما _ عبدالباسط هندي _ محمد الخبراني _ عبدالله حسون _ لجوبومير فيجسا _ ادريس فتوحي _ ماركو مارين _ الكسندرو متريتا _ صامويل اوسو _ عثمان الحاج .

تشكيلة العين: امين بخاري _ باستوس _ حسن الحربي _ سيف قشطه _ فليب براداريش _ سعيد القرني _ نواف الحارثي _ محمد نهيري _ خوانبي _ جترسون _ امادو موتاري

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