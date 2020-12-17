هل يشكل رياض محرز مشكلة لجوارديولا في مانشستر سيتي؟

يثير وضع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز داخل الفريق الكثير من علامات الاستفهام خلال الفترة الأخيرة.

وكثرت التساؤلات حول الطريقة التي يعتمد عليها المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا مع النجم الجزائري، خاصة أنه يضعه في التشكيلة الأساسية في بعض المباريات، ثم يجمده على دكة البدلاء في مواجهات أخرى، دون أن يشارك ولو لدقيقة واحدة.

وبات محرز من أبرز المشاكل التي يجب على جوارديولا أن يجد لها حلًا في وقت قريب.

حيث أجرى المدرب الإسباني الكثير من التجارب غير فعالة على طريقة اللعب؛ من خلال المداورة بين اللاعبين منذ بداية الموسم الحالي، وهو الأمر الذي ذهب ضحيته النجم الجزائي رياض محرز.

وتسببت هذه التجارب في إضاعة عددًا كبيرًا من النقاط على مانشستر سيتي، وقد تعصف بحظوظ الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وعلى الرغم من أن محرز هداف الفريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بأربعة أهداف، لكنه سجلها في مُباراتين فقط، وهو أمرًا غير كافٍ نظرًا لمؤهلات النجم الجزائري الكبيرة، والتي يجب استغلالها بشكل أفضل من قبل جوارديولا، وذلك عبر استمرار مشاركة اللاعب أساسيًا بشكل أكبر.

وانضم محرز إلى مانشستر سيتي في صيف 2018 قادمًا من ليستر سيتي، وأسهم مع الفريق في تحقيق خمسة ألقاب محلية، علمًا أنه سجل 29 هدفًا وصنع مثلها خلال 110 مباراة شارك بها في مختلف البطولات.

يذكر أن مانشستر سيتي، يحتل المركز الثامن برصيد 20 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة عن المتصدر ليفربول، بعد مرور 13 جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.