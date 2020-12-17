عاجل | تشكيلة الزمالك الأساسية أمام بيراميدز في الدوري المصري “

يقدم لكم موقع الخليج 365 تشكيلة الزمالك الأساسية أمام بيراميدز في الدوري المصري، لحساب الجولة الثانية من موسم 2021/2020، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الخميس 17-12-2020.

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز على ملعب الأخير الدفاع الجوي في القاهرة، وتنطلق في تمام الساعة 19:30 مساءً بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت جرينيتش، و20:30 بتوقيت السعودية، بإدارة الحكم محمد عادل.

وشهدت تشكيلة الزمالك الأساسية مشاركة الثنائي المغربي حميد أحداد وأشرف بنشرقي في الخط الأمامي مع المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد.

وسيغيب عبد الله جمعة عن المباراة ليشارك بدلاً منه أحمد فتوح، وسيتواجد الثنائي محمود علاء ومحمود حمدي الونش في منطقة قلب الدفاع.

وستنقل هذه المقابلة على قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق الرياضي المخضرم “مدحت شلبي” على الصوتية الأولى، بالاضافة إلى معلق قناة بين سبورت السابق “حاتم بطيشة” على الصوتية الثانية.

يصطدم الزمالك برغبة بيراميدز الجامحة في تحقيق أول انتصار له هذا الموسم بعد أن خسر في الافتتاح أمام الاتحاد السكندري، في مباراة شهدت طرد لاعبه الجديد “رمضان صبحي”.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد إيقاف رمضان صبحي لمباراة محلية واحدة، حيث طُرد بالبطاقة الصفراء الثانية وليس طردًا مباشرًا.

وانتصر الزمالك في الافتتاح على مضيفه العنيد “المقاولون العرب” بهدفين دون رد، ليدخل في منافسة مُبكرة مع غريمه التقليدي “الأهلي” والذي تعادله 1/1 إلى فوز مريح بثلاثية أمام مصر المقاصة لحساب نفس الجولة.

وكان الزمالك قد فاز على بيراميدز 2/صفر في الدوري المصري الممتاز مطلع شهر ديسمبر 2019، وذلك بعد 3 أشهر فقط من تتويجه بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة في النهائي.

إليكم تشكيلة الزمالك الأساسية

محمد أبو جبل – حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – فرجاني ساسي – طارق حامد – أشرف بنشرقي – حميد أحداد – أحمد سيد زيزو – مصطفى محمد.

إليكم تشكيلة بيراميدز الأساسية

شريف إكرامي – أحمد فتحي – أحمد سامي – علي جبر – عمر جابر – نبيل دونجا – عبد الله السعيد – محمود حمادة – طارق طه – إيريك تراوري – جون أنطوي.