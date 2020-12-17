سفين ميلنتسات يواصل عمله مع شتوتجارت بعقد جديد

أعلن نادي شتوتجارت الألماني، اليوم الخميس، عن تجديد عقد المدير الرياضي سفين ميلنتسات لعامين، بحيث يستمر مع الفريق حتى عام .2023
ويتواجد ميلنتسات / 48 عامًا/ مع شتوتجارت منذ أبريل عام 2019، كما أنه عمل على إعادة هيكلة الفريق الأمر الذي عاد بالنفع على شتوتجارت في الموسم الجاري، حيث يحتل المركز السابع بالبوندسليجا في ترتيب الموسم الجاري بعد صعوده من الدرجة الثانية.
وقال ميلنتسات : “نريد أن نواصل على طريقنا خطوة بخطوة، ونعلم جيدًا أنه سيكون هناك انتصارات وانتكاسات”.
وقال توماس هيتزلسبرجر الرئيس التنفيذي للنادي: “لقد مضي قدمًا في إعادة النادي إلى الواجهة بدافع كبير ومثابرة، لقد أفاد النادي كثيرًا بخبرته ورؤيته الثاقبة”.
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