استبعاد روسيا عن المشاركات الدولية لمدة عامين بسبب المنشطات 

استُبعدت روسيا عن المشاركات الدولية لمدة عامين بسبب المنشطات بحسب ما أعلنت اليوم الخميس محكمة التحكيم الرياضية.
أعلنت محكمة التحكيم الرياضية الخميس استبعاد روسيا لمدة عامين عن المشاركة في البطولات الدولية الكبرى بينها أولمبياد طوكيو الصيف المقبل والأولمبياد الشتوي في الصين عام 2022، وذلك لانتهاكها قوانين مكافحة المنشطات.
وقلص القضاة الثلاثة الذين عينتهم المحكمة إلى النصف عقوبة الاستبعاد لأربع سنوات التي اقترحتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ("وادا") العام الماضي، في حين منحت الفرصة أمام الرياضيين الروس الذين لم يسبق معاقبتهم بسبب تناول المنشطات، للمشاركة تحت علم محايد.
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