بهدفي محمد حسن وماكسويل.. سيراميكا كليوباترا يفوز على وادي دجلة وديًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، فوزا وديا على حساب وادي دجلة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

سجل لاعب الوسط محمد حسن الهدف الأول في الدقيقة الثامنة عشر وأضاف الغاني ماكسويل الهدف الثاني في الدقيقة 52، وقدم لاعبو سيراميكا كليوباترا مباراة قوية على مدار شوطي اللقاء.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز في السابعة والنصف مساء الأحد الموافق 27 ديسمبر، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، بعد تأجيل لقاء المقاولون العرب بالجولة الثالثة، لارتباط المنافس بمشاركته الإفريقية. الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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