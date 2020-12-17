شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: فيفا ستخاطب الجبلاية ليس لنا علاقة بخطاب إقالة الجنايني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب الرياضة انه تنتظر الخطاب الرسمي الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الذي سترسله الي اتحاد الكرة بشأن اعفاء اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني وتعيين لجنة جديدة بتسيير الاعمال واكدت ادار الاعلام في الوزارة ان الامور التى تخص فيفا ليس لوزارة الرياضة اي دخل فيها وان خطاب اقالة لجنة الجنايني وتعيين لجنة جديدة سيتم إرساله من فيفا لاتحاد الكرة مباشرة دون تدخل من الوزارة وان اتحاد الكرة قد يقوم بإخطارنا بالخطاب الذي تلقاه فقط. لكن فيفا لم ولن تتواصل مع وزارة الشباب والرياضة المصرية وإنما فقط تتعامل مع اتحادها الاهلي الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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