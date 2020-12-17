شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاة في فيفا لتكليف العطار بتسيير الأعمال لحين الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عضو مجلس ادارة سابق بالاتحاد المصري لكرة القدم أن خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الخاص باقالة لجنة عمرو الجنايني تضمن في احدي بنوده تكليف وليد العطار المدير التنفيذي بتسيير الاعمال داخل الجبلاية ومعه المدير المالي وباقي اللجان المشكلة الخاصة بإدارة المسابقات المحلية لحين تعيين لجنة جديدة وقال عضو الجبلاية السابق الذي رفض ذكر اسمه إن خطاب الاتحاد الدولي سيصل الجبلاية في غضون ساعات مشيرا الي انه تم إبلاغ مسؤولي اللجنة وقال: محمد فضل عضو اللجنة السابق نما الي علمه بقرار فيفا منذ اسبوع فقرر الاعتذار عن الاستمرارية اللجنة الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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