شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: انتهاء عمل لجان التفتيش على اتحاد الكرة والأوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تواصل عملها في إيفاد لجان التفتيش المالي والإداري على المؤسسات والهيئات والأندية والاتحادات الرياضية وفقا للخطة المعدة مسبقًا من جانب الوزارة وفقا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأعلن المصدر أن لجنة التفتيش المالي والإداري المشكلة من الوزارة انتهت من عمليات الجرد والتفتيش على اتحاد الكرة خلال فترة رئاسة اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني، وكذلك الانتهاء من التفتيش على اللجنة الأوليمبية المصرية.

واكد المصدر أن الوزارة ليست في عجلة من أمرها وأنه وفقا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فأن الهدف الأول هو توفير الهدوء والاستقرار لكل الاتحادات والمؤسسات الرياضية، وأن نتيجة عمل لجان التفتيش سيتم إعلانه في الوقت المناسب مثلما حدث مع نادي الزمالك.