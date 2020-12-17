شكرا لقرائتكم خبر عن «جودو الإمارات» ينتظم في معسكر أنطاليا الدولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتظم منتخب الجودو في المعسكر الدولي المقام حالياً في محافظة أنطاليا التركية بمشاركة منتخبات أذربيجان، جورجيا، بيلاروسيا، مالدوفا، إسرائيل، ومنتخب تركيا، والذي يستمر لمده ثلاثة أسابيع قبل التوجه لبطولة الماسترز التي تنطلق في الثامن من يناير المقبل في الدوحة بمشاركة أكثر من 30 دولة في مقدمتها منتخب الإمارات كأول الدول العربية المشاركة في البطولة التي تضم أبرز المصنفين في العالم.

وتأتي مشاركة منتخب الجودو الأول استعداداً لدورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تقام اعتباراً من 23 يوليو 2021، والتي تأجلت من الصيف الماضي بسبب المخاوف من انتشار وباء كورونا كوفيد-19.

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