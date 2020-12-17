شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يبحث عودة الشطرنج إلى رقعة رياضات النادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث نادي الذيد خلال استضافته وفد نادي الشارقة للشطرنج مسار عودة الشطرنج إلى رقعة رياضات النادي في ظل عودة النشاط الرياضي التدريجي إلى أروقة النادي واستمرار عودة المناخ الرياضي إلى الأجواء.

واستقبل نادي الشارقة للشطرنج خلال زيارته لنادي الذيد، كلاً من الدكتور حمود خلف سالم المدير التنفيذي لنادي الذيد وسالم سيف الجاري المدير الإداري لنادي الذيد، وحضر من نادي الشارقة للشطرنج كل من عمر آل نعمان نائب الأمين العام ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي والكابتن عبدالقادر ريس.

وتبادل الجانبان الأحاديث حول مواصلة رياضة الشطرنج وترسيخ تواجد لاعبي نادي الذيد وإسهامهم في مختلف بطولات الشطرنج المحلية والدولية.

وأكد الجانبان ضرورة العودة التدريجية لنشاط الشطرنج خلال الفترة القادمة، وبحثا إمكانية عقد بطولات عن بعد في المرحلة الأولى، لحين الاستئناف الكامل لرياضة الشطرنج في النادي وفي كافة أندية إمارة الشارقة.

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