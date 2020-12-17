وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، رسالة لجماهير النادي ، حيث طمأنهم على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المُستجد «كوفيد -19».
ونُقل موسيماني إلى المُستشفى عقب إصابته، وأوضح محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي، أنه تم نقل مدرب نادي القرن لعزله.
وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مساء الخير للجميع، لقد ذهبت للتو لإجراء أشعة سينية (X-rays)، وسأحصل على المشورة من الأطباء غدًا (الخميس)».
وأضاف المدرب الجنوب إفريقي: «شكرًا لكل تمنياتكم الطبية، إن شاء الله سأعود قريبًا».
وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس الأربعاء إصابة موسيماني بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بكورونا ونقله للمستشفى .. بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يوجه رسالة للجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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