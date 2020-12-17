موعد قمة الزمالك وبيراميدز اليوم .. الفارس الأبيض يسعى للحاق بالأهلي في الصدارة وبيراميدز يطمح في تعويض خسارة الجولة الاولي

ترتيب جدول الدوري المصري يشهد تقلبات ومفاجآت كبيرة مع الأسبوع الثاني من البطولة حيث يتصدر سيراميكا الوافد الجديد للدوري الممتاز الجدول برصيد 6 نقاط، بعد فوزه فى مباراتين أمام الإنتاج الحربى والبنك الأهلى، بينما يأتى فى المركز الثاني بفارق الأهداف أسوان الذى حقق الفوز فى أول أول جولتين أمام إنبى وطلائع الجيش. ومن المنتظر أن تشهد اليوم تغييرات جديدة فى جدول البطولة من خلال مباريات قوية تقام اليوم، حيث يواجه الزمالك أمام بيراميدز سعيا لاستعادة الصادارة بعدما حقق لافوز في الجولة الأولي على المقاولون العرب بهدفين نظيفين وهناك أيضا مباراتين حيث يلتقي الجونة مع المصرى البورسعيدي وأيضا الإنتاج الحربى مع الإسماعيلي . ترتيب الدوري المصري .. سيراميكا فى الصدارة يعتلى فريق سيراميكا صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، يليه أسوان بنفس الرصيد، بينما يحل وادى دجلة فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط ثم الأهلى فى المركز الرابع برصيد 3 نقاط ومن بعده الزمالك فى المركز الخامس بنفس الرصيد . الاتحاد السكندرى يحتل المركز السادس فى ترتيب الدوري المصري فيما يحل الاتحاد السكندرى فى المركز السادس برصيد 3 نقاط ايضا و من بعده غزل المحلة فى المركز السابع برصيد نقطة ثم سموحة فى المركز الثامن بنفس الرصيد ، بينما يأتى الجونة فى المركز التاسع و الإسماعيلى فى المركز العاشر ومن بعده المصرى فى المركز الت 11 و طلائع الجيش فى المركز الـ 12 و من يعده البنك الأهلى فى المركز الـ 13 بنفس الرصيد حاملين نقطة واحدة فقط. بينما تحتل فريق بيراميدز وإنبى ومصر المقاصة والإنتاج الحربى والمقاولون العرب المراكز من 14إلى 18 بالترتيب بدون أى نقاط . ويواجه الأهلى المحلة مساء غد الجمعة فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز، وذلك فى الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب النادى الأهلى فى مدينة السلام، بدأ المارد الأحمر مشواره فى الدورى بالفوز على مصر للمقاصة بنتيجة 3/1 وبآداء متميز، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادى سموحة ١/١ ويدخل النادى الأهلى مواجهة المحلة فى غياب مديره الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى تأكد إصابته بفيروس كورونا، فى الوقت الذى يقود الفريق فنيا امام زعيم الفلاحين مواطنه كيفين جونسون المدرب العام.