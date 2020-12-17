شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان فى قائمة الأهلى لمباراة المحلة وغياب مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني.

وتم استبعاد مروان محسن مهاجم الفريق الاحمر من قائمة المباراة لعد جاهزيته واستمراراه فى خوض برنامج تأهيلي .

وعقد كيفين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، ويغيب عن مران الفريق بيتسو موسيماني، المدير الفني، الذي يخضع للعلاج بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وتعاقد الأهلي في 2 أكتوبر الماضي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني (56 سنة) لقيادة الفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر ولعب معه الفريق 11 مباراة في كل المسابقات فاز في 10 منها وتعادل فى لقاء وحيد مع بيراميدز بالدوري، وتوج ببطولة دوري الأبطال الأفريقى وكأس مصر.

ويستعد الأهلى لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز، فى السابعة والنصف مساءً على ملعب النادى الأهلى فى مدينة السلام، بدأ المارد الأحمر مشواره فى الدورى بالفوز على مصر للمقاصة بنتيجة 3/1 وبأداء متميز، بينما تعادل الفلاحين مع نادى سموحة 1/1 ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى ظل صراعه للحفاظ على لقب الدورى العام، بينما يرغب أبناء خالد عيد فى استعادة ذكريات الماضى وتعزيز موقفهم مبكرًا فى جدول الترتيب.