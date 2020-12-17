شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يوجه الشكر للجنة عمرو الجنايني.. وتعيين لجنة جديدة خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، على توجيه الشكر للجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء لجنته على الفترة التي تولوا فيها مهمة تسيير اعمال اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية

ووفقا لمصدر داخل اتحاد الكرة فان خطاب فيفا، وصل إلى اللجنة منذ دقائق. وسيقوم الاتحاد الدولي بنشره رسمياً خلال ساعات

وقال: «فيفا تعكف حالياً على اختيار اللجنة البديلة التي ستقود الجبلاية حتي نهاية يناير لحين اجراء الانتخابات».