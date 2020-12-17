شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات مكثفة لحراس مرمى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض ثلاثى حراسة مرمى الأهلى محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس. ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها مساء غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية في بطولة الدوري الممتاز. وكان الأهلي قد حقق الفوز على مصر المقاصة في الجولة الأولى من الدوري، ويسعى الفريق لمواصلة انتصاراته قبل السفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا. الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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