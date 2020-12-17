شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد موسيماني يحاضر لاعبى الأهلي بالفيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد كيفين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر لها مساء غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية في بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب عن مران الفريق بيتسو موسيماني، المدير الفني، الذي يخضع للعلاج بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.