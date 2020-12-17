شكرا لقرائتكم خبر عن مبابى يشترط التعاقد مع نجم ليون لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، ضم نجم ليون، الفرنسى حسام عوار، خلال فترة الإنتقالات المقبلة، من أجل بدء التفاوض على تجديد عقده.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويسعى ناديه بكل قوة لربطه بعقدٍ جديد، خاصة في ظل رغبة ريال مدريد وليفربول في ضمه الصيف المقبل.

ويرى مبابي، أن الفريق ما زال يحتاج إلى بعض التدعيمات من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أهمها ضم لاعب وسط بقيمة عوار، وستقوم إدارة باريس سان جيرمان بتلبية جميع طلبات مبابي، من أجل تجديد تعاقده، والاستمرار في حديقة الأمراء.

وتأهل باريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، للمرة الأولى في تاريخه، قبل الخسارة أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد.