شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة في مواجهة سوسيداد.. وريال مدريد ضد بيلباو بنصف نهائي السوبر الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجريت قرعة كأس السوبر الإسباني، اليوم الخميس، بمشاركة أربعة فرق، وفقا للنظام الجديد المتبع منذ الموسم الماضي، وتشهد نسخة هذا العام مشاركة فريقين مختلفين عن نسخة الموسم الماضي، إلى جوار ريال مدريد بطل الليجا، وبرشلونة الوصيف، وهم ريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو، طرفا نهائي الكأس.
وأسفرت قرعة نصف النهائي عن المواجهات التالية:
برشلونة أمام ريال سوسيداد يوم 13 يناير المقبل، وريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو يوم 14 يناير المقبل، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 17 من الشهر نفسه.
وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، انه تم وضع شرط قبل القرعة يقضي بعدم إقامة مباراة كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في نصف النهائي، بحيث يتم تصنيف قطبي الكرة الإسباني أولا ثم يتم سحب قرعة لمواجهة أي من أتلتيك بيلباو أو ريال سوسييداد.
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