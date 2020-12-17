شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة موجعة تنهي علاقة النجم الكوري مع النصر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي النصر غياب الكوري كيم جين سو، مدافع فريقه الأول لكرة القدم، لمدة تتراوح بين 5 إلى 6 أشهر، وذلك بعد تعرضه لإصابة غادر على إثرها مباراة الأصفر التي كسبها أمام الرائد (2-0)، الأربعاء، ضمن دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب النادي العاصمي، فإن الكشوفات الطبية أثبتت أن الكوري الدولي، مصاب بقطع كامل في وتر القدم، يحتاج بناءً عليه التدخل الجراحي وفترة للراحة، ثم العلاج 6 أشهر، ما يعني نهاية موسمه حال إتمامه المدة كاملة للعودة.



وبدأ البالغ (28 عاماً)، مع النصر مطلع الموسم الجاري، واعتمد عليه البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق، في القائمة الأساسية، إذ لعب جميع المباريات المتاحة له منذ البداية، قبل أن تغيبه الإصابة مبكراً، لوقت طويل.

ولم يسبق للاعب المنظم قبل نحو 3 أشهر للفريق الأصفر الغياب عن مبارياته، سوى في 12 يوماً قبل أسابيع، حين تعرض لفيروس كورونا المستجد، بعد موجة أصابت عدد من زملائه في الفريق.

يذكر أن كيم، وقع على عقد انتقاله إلى النصر بدايات شهر سبتمبر الماضي لمدة موسمين، قادماً من تشونبوك الكوري، ليشغل خانة الظهير الأيمن، ولكن فترة غيابه الطويلة ترجح استبداله بلاعب أجنبي آخر، في فترة الانتقالات الشتوية التي تقترب من فتح أبوابها.