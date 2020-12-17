للمرة الأولى.. عاشور يزين قائمة الاتحاد قبل مواجهة سموحة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد مع نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الاتحاد، ظهور حسام عاشور قائد الأهلي السابق والمنضم إلى صفوف زعيم الثغر بشكل حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وجاءت القائمة كالآتي:

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري استهل مشواره في الدوري بالفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1، بينما تعثر سموحة أمام غزل المحلة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.