الزمالك: نبحث الحلول الودية في أزمة أشيمبونج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي لم تتلق خطابًا رسميًا بشأن الحكم الصادر لصالح الغاني بنيامين أشيمبونج لاعب الفريق الأبيض السابق.

ووفقًا لما نشره موقع رابطة اللاعبين المحترفين في غانا، فإن اللاعب السابق للزمالك حصل على حكم ضد النادي بعد سنوات من النزاع القانوني بين الطرفين.

وحسب البيان المنشور، فإن أشيمبونج حصل على حكم بالحصول على تعويضات مالية وُصفت بـ"الكبيرة"، بالإضافة إلى تغريم الزمالك بقيمة أتعاب المحاماة والمصاريف التابعة لها.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر محطة راديو مصر، قال سالم: "حتى الآن لم يصلنا أي خطاب رسمي بشأن عقوبة أشيمبونج".

وأضاف: "الأزمة بدأت منذ عامين ونصف، وحصل اللاعب على حكم طعن عليه الزمالك في المحكمة الرياضية، ثم حصل اللاعب على حكم نهائى بما يعادل 20 مليون جنيه، والأمل الوحيد هو التصعيد للمحكمة الفيدرالية".

وأتم: "هناك اتجاه للوصول إلى حلول ودية مع اللاعب، وأؤكد حتى الآن لم يصلنا خطاب رسمي بالحكم".

ولعب أشيمبونج لصفوف الزمالك قادمًا من الداخلية في صيف 2017 لكن لم يمض في صفوف الفريق سوى فترة قصيرة خرج على سبيل الإعارة بعدها قبل أن يتم فسخ التعاقد في 2018.