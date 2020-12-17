بعد العقوبة.. علي ماهر يتابع مباراة الجونة والمصري من المدرجات

ظهر علي ماهر مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، في مدرجات ملعب ستاد برج العرب، خلال مباراة فريقه أمام نظيره الجونة، والتي تجمع بينهما حاليًا، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إيقاف علي ماهر مدرب المصري مباراة واحدة مع

وبدأ المصري مباراة الجونة بتشكيل مكون من:

غرامة 20 ألف جنيه بسبب ما بدر منه في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى من الدوري، وعاقبت لجنة المسابقات طارق أبو الليل المدير الإدارة في النادي الإسماعيلي بالايقاف لمباراة واحدة وغرامة 20 الفجنيه بسبب أحداث مباراة المصري.

أحمد مسعود حارسا للمرمى.

وفي الدفاع: حسن على وعمرو موسى وأحمد شوشة وكريم العراقى.

وخط الوسط: فريد شوقى وإسلام عطية ومحمد عنتر وأحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد.

أحمد جمعة للهجوم.

وتضم قائمة البدلاء عصام ثروت حارسًا وأحمد شديد قناوي وإسلام صلاح وحجاج عويس وجريندو وسعيدو سيمبوريه ومصطفى ثروت وأوستن أموتو.