وزيرا الرياضة والصناعة يفتتحان معرض الأهرام للمنتجات الحرفية

افتتح صباح اليوم الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة نائبًا عن السيد رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ عبدالمحسن سلامة رئيس تحرير مؤسسة الأهرام، معرض الأهرام للمنتجات الحرفية بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي يقام خلال الفترة من 17 إلى

20 ديسمبر 2020.

وتشارك وزارة الشباب والرياضة في المعرض بمنتجات حرفية من أندية الفتاة بمراكز الشباب على مستوى المحافظات.

أكد صبحي أن مشاركة الوزارة في المعرض يهدف إلى العمل علي تمكين المرأة، وإبراز الأعمال التي تقوم بها في

الحرف اليدوية، ومساعدتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

موضحًا أن وزارة الشباب والرياضة تقوم من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بدور كبير في تدريب السيدات في أندية الشباب بمراكز الشباب على مستوي الجمهورية، إذ يشارك في معرض الوزارة عدد من المحافظات منها " الشرقية - الإسكندرية - قنا - سوهاج - البحر الأحمر - الجيزة وشمال سيناء" من خلال عضوات أندية الفتاة.