بيراميدز يتلقى عرضين لرحيل رمضان صبحي

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن كل الأنباء التى خرجت عن انتقال رمضان صبحي للزمالك عارية تماما من الصحة.

وقال في تصريحات عبر برنامج

ملعب الصقر: "رمضان صبحي يمتلك عرضين من خارج مصر، أحدهما من الخليج، وآخر من أوروبا، وفيحالة عدم رحيله سيبقي في بيراميدز، ولن ينتقل للزمالك كما تردد".

وأضاف: "رمضان يمتلك عرض ضخم من الخليج، وهو نادٍ كبير ومغري جدًا، واللاعب سوف يحسم موقفه خلال شهر يناير المقبل".