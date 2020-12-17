منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة تونس

اختتم منتخب الشباب تحت 20 عامًا، استعداداته اليوم الخميس، في تونس، لخوض مباراة المنتخب التونسي، المقرر لها غدًا الجمعة في الجولة الثانية ببطولة شمال أفريقيا، المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.
وخاض المنتخب مرانه اليوم وسطأجواء حماسية للغاية، حيث يرغب شباب الفراعنة في قهر الظروف التي يمر به الفريق عقب إصابة 14 لاعبا بفيروس كورونا المستجد.
وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال أفريقيا خلال
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