الاتحاد الانجليزي يوجه اتهام مباشر لكافاني بسوء السلوك بسبب شبهة العنصرية

أدان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس الأوروجوياني الدولي إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد بسوء السلوك بعد أن استخدم كلمة عنصرية خلال منشوره له عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
وبعث كافاني 33/ عامًا/ برسالة عقب تسجيله هدف الفوز لمانشستر على ساوثهامبتون الشهر الماضي، لكنه حذف المنشور بعد إبلاغه بأن الكلمة التي استخدمها قد يتم اعتبارها عدائية.
وهناك مهلة أمام كافاني حتى الرابع من يناير المقبل لرد على اتهام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وأوضح مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي أنه لم يكن هناك أي تعمد من جانب اللاعب وأن النادي “مُلتزم تمامًا بمكافحة العنصرية”.
وأضاف البيان “إدينسون والنادي كانا واضحين بشأن عدم وجود نية خبيثة خلف الرسالة، التي حذفها واعتذر عنها، بمجرد إبلاغه بأنها قد يساء فهمها”.
وختم البيان “اللاعب والنادي سيدرسان الاتهامات وسيقومان بالرد على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بناء على ذلك”.
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