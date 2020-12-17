ميسي يواصل تخطيم الأرقام مع برشلونة..وتشافي الضحية القادمة

واصل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي تحقيق المزيد من الأرقام القياسية الصعبة مع برشلونة، بعدما حصد رقم جديد في مباراة ليلة أمس الاربعاء أمام ريال سوسيداد يخصص عدد الانتصارات مع النادي الكتالوني على ملعب كامب نو.

وبلغت عدد انتصارات برشلونة على ملعب كامب نو في حضور ليونيل ميسي إلى 300 انتصار بعد مباراة ريال سوسيداد التي حول فيها الفريق تأخره بهدف إلى فوز مستحق بنتيجة 1/2.

ميسي الذي شارك في 747 مباراة مع برشلونة، استطاع 300 انتصار منهم على ملعب كامب نو، بواقع 210 انتصار في الدوري الإسباني، و53 انتصار في دوري أبطال أوروبا، و30 انتصار في كأس ملك اسبانيا، و6 انتصارات في كأس السوبر الاسباني قبل نقله إلى السعودية بنظام جديد مطلع 2020، بالإضافة إلى التعادل 48 مرة والخسارة 20 مرة على ملعب كامب نو، وسجل ميسي في كل هذه المباريات 380 هدفًا.

وكان أفضل موسم لليونيل ميسي مع برشلونة في 2010-11 تحت قيادة المدرب القدير بيب جوارديولا، حيث فاز في 23 من 27 مباراة على ملعب كامب نو، كما فاز في 15 مباراة على التوالي، وهي أفضل سلسلة للنجم الارجنتيني بعد (14 فوز في موسم 2010/209).

وبخلاف لقب اللاعب الأكثر تحقيقًا للانتصارات مع البرسا على ملعب كامب نو، اقترب ميسي من تحطيم رقم الأسطورة تشافي هيرنانديز، فقد أصبح على بُعد 20 مباراة من أن يصبح اللاعب الأكثر ظهورًا مع برشلونة في 767 مباراة.

وهو أيضًا أقل بهدف واحد من سجل أسطورة البرازيل بيليه كأكثر من سجل أهداف لناد واحد، فقد سجل الهداف التاريخي للسامبا 643 هدفًا مع نادي سانتوس البرازيلي، في حين أن ميسي سجل حتى الآن 642 هدفًا مع برشلونة.

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