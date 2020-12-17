الامارات | بالفيديو: تفاصيل "الحوار الصعب" بين مورينيو وكلوب بعد مباراة توتنهام وليفربول؟

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: تفاصيل "الحوار الصعب" بين مورينيو وكلوب بعد مباراة توتنهام وليفربول؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار الحوار الذي دار بين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد قمة الفريقين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس الأربعاء، والتي انتهت بفوز "الريدز" 2-1، فضول الجماهير خصوصاً أن كلوب بدا عليه الدهشة بعد الاستماع لكلمات "السبيشل وان".

وقال مورينيو لوسائل الإعلام البريطانية ومنها صحيقة "ديلي ميل": "قلت له إن الفريق الأفضل خسر واختلف معي لكن هذا رأيه. بالمناسبة لو تصرفت بالأسلوب الذي يتصرف به عند مقاعد البدلاء لما بقيت وكان سيتم الطرد في لحظة".

وعندما سأله صحافي عن كثرة تفاعل كلوب مع مجريات المباراة على خط التماس، قال مورينيو: "تفاعل؟ تفاعل؟ أم أنكم تريدونني أن آخذ اللوحة الإلكترونية من أيدي الحكم الرابع؟"، في إشارة إلى رد فعل مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على الوقت المحتسب بدلاً من الضائع حين تعادل فريقه مع وست بروميتش ألبيون الثلاثاء عندما حاول منع الحكم الرابع من إعلان أربعة دقائق وقتاً بدل ضائع إذ كان يريد أكثر من ذلك ليتمكن من الفوز.

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